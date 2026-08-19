На Алтае медведь утащил в лес туристку и растерзал ее

В Республике Алтай медведь напал на туристов в палатке и утащил в лес молодую женщину, где впоследствии расправился с ней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел на туристической базе в селе Артыбаш. «Пришел медведь, вытащил девушку из палатки, утащил в лес, объел все конечности и прикопал. Девушка скончалась», – рассказал собеседник агентства.
В местной полиции уточнили, что погибшей было 29 лет. Сейчас решается вопрос о том, как поступить со зверем. Отмечается, что медведь вел себя агрессивно, кидался на местных жителей, которые пытались отогнать его.
Горно-Алтайск, Наталья Петрова
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