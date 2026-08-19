При налете БПЛА на Уфу пострадал один человек, возник пожар в промзоне

Промышленные предприятия Уфы вновь подверглись атаке украинских беспилотников, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, из шести БПЛА, летевших на промобъекты, были сбиты четыре.

Один дрон упал в промзоне, в результате «возникло небольшое возгорание», которое сейчас тушат, уточнил глава региона в «Максе».

Еще один беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Затон, добавил Хабиров. При ударе повреждено остекление на верхних этажах, обломки и осколки упали на припаркованные машины. Предварительно, пострадал один человек, его госпитализировали.

На территории Башкирии в 6:37 объявили беспилотную опасность. Угрозу БПЛПА сняли спустя почти два часа. В аэропорту Уфы утром вводили ограничения на полеты.

Уфа, Наталья Петрова