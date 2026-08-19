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Туристы из Петербурга пострадали при камнепаде в Кабардино-Балкарии

Фото: МЧС России

Туристы из Санкт-Петербурга пострадали при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

По информации ведомства, три человека получили ушибы разной степени на пике «20 лет ВЛКСМ» в Черекском районе на высоте 2200 метров.

На помощь пострадавшим выдвинулись 16 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Как отмечают СМИ, маршруты на пик «20 лет ВЛКСМ» относятся к высокой категории сложности и требуют специальной подготовки.

Нальчик, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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