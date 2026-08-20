Мирный житель тяжело ранен при атаке БПЛА на Ульяновскую область

При атаке украинских беспилотников на Ульяновскую область пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

По его данным, средства ПВО ночью уничтожила над регионом 11 БПЛА. Атака отражена на территории Новоспасского района.

«К сожалению, есть пострадавший. Молодой мужчина получил ранение головы. Состояние тяжелое. Сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – написал глава региона в «Максе».

Кроме того, в результате атаки повреждена опора ЛЭП. Ведутся восстановительные работы. Электроснабжение в населенных пунктах не нарушено, уточнил Русских.

Ульяновск, Наталья Петрова

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