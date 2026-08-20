Спецслужбы задержали жителя Крыма за шпионаж в пользу Киева

В Крыму задержан мужчина, передававший украинской стороне информацию об объектах погранслужбы ФСБ России для подготовки диверсий и нанесения по ним ударов.

По информации ФСБ, 59-летний житель поселка Форос сам связался с представителем Государственной пограничной службы Украины и потом через мессенджер передавал ему данные об объектах погранслужбы ФСБ России по Республике Крым. В дальнейшем эти сведения могли быть использованы для подготовки диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Отмечается, что фигурант дает признательные показания и сотрудничает со следствием.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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