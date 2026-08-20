В Кении после крушения вертолета погибли пять американцев и глава разведки Эквадора

В среду в центральной Кении в результате крушения вертолета с туристами на борту погибли пять американцев и глава эквадорской разведки.

По данным управления гражданской авиации страны, борт следовал из заповедника дикой природы Лойсаба в район реки Эвасо-Нгиро, когда около 9:13 утра потерпел крушение у горы Ололокве в округе Самбуру, к северу от столицы Найроби.

Все семь человек, находившихся на борту самолета, погибли, сообщил журналистам командующий полицией округа Самбуру Дэвид Нкорои.

По информации компании Lady Lori Helicopters, вертолет перевозил гостей из элитного туристического агентства &Beyond чартерным рейсом.

Причина крушения пока не установлена, ведется расследование, сообщило агентство гражданской авиации страны.

По данным эквадорских властей, в результате авиакатастрофы погибли Микеле Сенси-Контуги, генеральный директор эквадорской разведки, и его жена, модельер Стефани Холлихан.

Администрация президента Эквадора выразила соболезнования семье Сенси-Контуги. Министерство иностранных дел страны заявило, что его посольство в Южной Африке координирует свои действия с местными властями и союзниками в регионе, учитывая отсутствие дипломатической миссии в Кении.

«Смерть (Сенси-Контуги) представляет собой огромную потерю для страны», – говорится в заявлении министерства.

В числе погибших в авиакатастрофе был также Хосе Суарес, руководитель американской испаноязычной телекомпании Telemundo. Суарес занимал должность президента и генерального директора нескольких принадлежащих Telemundo телеканалов.

«Посольство США поддерживает связь с местными властями и оказывает консульскую помощь, – заявил представитель Госдепартамента, подтвердивший гибель пяти американцев. – Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким в связи с их утратой».

Кенийский Красный Крест заявил, что поисково-спасательные работы были «затруднены из-за труднопроходимой местности и активного пожара на месте крушения», сопроводив сообщение фотографиями дыма, поднимающегося над местом аварии.

Москва, Елена Васильева