В Пермском крае отражают атаку беспилотников ВСУ

Военные отражают атаку украинских беспилотников в Пермском крае. Об этом сообщило министерство территориальной безопасности региона.

«В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА», – говорится в сообщении. Как отмечается, на месте работают оперативные службы.

В ведомстве попросили местных жителей не снимать и не выладывать в Сети работу ПВО и не приближаться к обломкам беспилотников.

По информации СМИ, в Перми слышны взрывы, в городе воют сирены.

С 7:50 в Пермском крае действует режим беспилотной опасности. Аэропорт Перми приостановил работу.

Пермь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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