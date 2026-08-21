В Пермском крае отражают атаку беспилотников ВСУ

Военные отражают атаку украинских беспилотников в Пермском крае. Об этом сообщило министерство территориальной безопасности региона.
«В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА», – говорится в сообщении. Как отмечается, на месте работают оперативные службы.
В ведомстве попросили местных жителей не снимать и не выладывать в Сети работу ПВО и не приближаться к обломкам беспилотников.
По информации СМИ, в Перми слышны взрывы, в городе воют сирены.
С 7:50 в Пермском крае действует режим беспилотной опасности. Аэропорт Перми приостановил работу.
Пермь, Наталья Петрова
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