российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Пермском крае отражают атаку беспилотников ВСУ

Военные отражают атаку украинских беспилотников в Пермском крае. Об этом сообщило министерство территориальной безопасности региона.

«В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА», – говорится в сообщении. Как отмечается, на месте работают оперативные службы.

В ведомстве попросили местных жителей не снимать и не выладывать в Сети работу ПВО и не приближаться к обломкам беспилотников.

По информации СМИ, в Перми слышны взрывы, в городе воют сирены.

С 7:50 в Пермском крае действует режим беспилотной опасности. Аэропорт Перми приостановил работу.

Пермь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Пермь, Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия,