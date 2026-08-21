Турецкий сухогруз атаковали беспилотники в Черном море

По сухогрузу Volgо-Balt 226, которое эксплуатирует турецкая компания, ударили беспилотники в Черном море. Обошлось без пострадавших, но судно получило повреждения. Об этом сообщил портал морской информации Maritime Voice.

По его сведениям, в результате атаки серьезные повреждения получили капитанский мостик и жилые помещения.

Экипаж состоит из 11 человек, из них десять граждан Азербайджана и один гражданин Грузии. Никто из них не пострадал.

Судно направляется в турецкий порт Трабзон. Какой груз оно перевозит, не сообщается.

Сухогруз ходит под флагом Коморских островов. Судно принадлежит компании Azov Shipping.

Тем временем из Турции пришли сообщения об обнаружении на побережье Черного моря в провинции Стамбул беспилотника, предположительно, со взрывчаткой. Как сообщают местные СМИ, дрон нашли жители деревни Карабурун. Туда прибыли саперы. Принято решение ликвидировать БПЛА непосредственно на месте.

Напомним, накануне истребитель F-16 ВВС Румынии потопил безэкипажный катер с взрывчаткой в районе газового месторождения Neptun Deep в Черном море.

Москва, Наталья Петрова