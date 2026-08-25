В Нижнем Новгороде автомобиль влетел в остановку

В Нижнем Новгороде автомобиль сбил людей, ожидавших транспорт на остановке. В результате погибла женщина и еще четверо пострадали.

ДТП произошло на проспекте Гагарина. Водитель кроссовера не справился с управлением, выехал на встречную полосу и съехал с проезжей части на остановку, сбив пешеходов.

В результате аварии погибла женщина 1963 года рождения, четыре человека получили различные травмы, в том числе 17-летний юноша.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Нижний Новгород, Зоя Осколкова