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В Забайкалье машина с подростками упала в реку

В Забайкальском крае автомобиль скатился в реку. В результате погибла девочка-подросток. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

ДТП произошло в Каларском муниципальном округе. Водитель не справился с управлением, автомобиль въехал в реку Чара. В машине находились пять человек в возрасте от 16 до 18 лет.

«В результате трое молодых людей выбрались самостоятельно, тело одной девушки было обнаружено в автомобиле, который извлекли из воды сегодня утром», – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются поиски еще одной девушки. В операции задействованы 23 человека и 12 единиц техники.

Чита, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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