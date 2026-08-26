В Нижнем Новгороде из-за атаки БПЛА повреждены дома и предприятие

Несколько жилых домов и промышленное предприятие в Нижнем Новгороде получили повреждения при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев. По его данным, пострадавших нет.

«Сегодня ночью и утром наши силы ПВО отражали атаки БПЛА. <…> По имеющейся на данный момент информации, частичные повреждения получили несколько домов и автомобилей, а также промпредприятие», – написал Шалабаев в «Максе».

Глава города отметил, что представители горадминистрации поддерживают контакт с жителями, чье имущество было повреждено, и заверил, что им будет оказана необходимая помощь.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уточнил, что в ночь на 26 августа силы Минобороны и отряда «Барс НН» отразили атаку более 40 вражеских беспилотников.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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