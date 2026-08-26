В Кузбассе водитель без прав насмерть сбил инспектора ДПС

В Кемеровской области водитель сбил сотрудника Госавтоинспекции. Полицейский скончался. Возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло в Березовском. Мужчина за рулем легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке и наехал на сотрудника. От полученных травм пострадавший скончался.

Водителя задержали. Выяснилось, что у него нет прав на управление автомобилем. Более того, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Ход расследования контролирует прокуратура.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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