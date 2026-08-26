В Дагестане автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

В Дагестане пять человек пострадали в аварии с автобусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы республики.
ДТП произошло на федеральной трассе Р-217 вблизи села Казмааул Хасавюртовского района. Автобус, в котором находилось пять человек, съехал в кювет.
Спасатели помогли пострадавшим выбраться из транспорта и передали медикам.
Отмечается, что автобус выполнял частную перевозку. По факту аварии проводится проверка.
Махачкала, Зоя Осколкова
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