В Дагестане автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

В Дагестане пять человек пострадали в аварии с автобусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы республики.

ДТП произошло на федеральной трассе Р-217 вблизи села Казмааул Хасавюртовского района. Автобус, в котором находилось пять человек, съехал в кювет.

Спасатели помогли пострадавшим выбраться из транспорта и передали медикам.

Отмечается, что автобус выполнял частную перевозку. По факту аварии проводится проверка.

Махачкала, Зоя Осколкова

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