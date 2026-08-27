Украинские БПЛА атаковали логистические центры Ozon в двух городах

Объекты маркетплейса Ozon попали под удар украинских дронов в Уфе и Оренбурге. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Логистические центры подверглись налету БПЛА сегодня ночью. «Мы оперативно эвакуировали всех сотрудников, по предварительным данным, пострадавших нет. Возгорания не возникло», – говорится в сообщении.
По словам представителей маркетплейса, логистический комплекс в Оренбурге уже возобновил работу.
Склад в Уфе пока закрыт, повреждения незначительные, но специалистам необходимо тщательно осмотреть территорию комплекса.
«Не принимаем в Уфе поставки от продавцов, те, что в пути – перенаправляем на другие объекты. Клиенты могут оформлять заказы как обычно», – предупредили в Ozon.
Уфа, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»