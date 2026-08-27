Украинские БПЛА атаковали логистические центры Ozon в двух городах

Объекты маркетплейса Ozon попали под удар украинских дронов в Уфе и Оренбурге. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Логистические центры подверглись налету БПЛА сегодня ночью. «Мы оперативно эвакуировали всех сотрудников, по предварительным данным, пострадавших нет. Возгорания не возникло», – говорится в сообщении.

По словам представителей маркетплейса, логистический комплекс в Оренбурге уже возобновил работу.

Склад в Уфе пока закрыт, повреждения незначительные, но специалистам необходимо тщательно осмотреть территорию комплекса.

«Не принимаем в Уфе поставки от продавцов, те, что в пути – перенаправляем на другие объекты. Клиенты могут оформлять заказы как обычно», – предупредили в Ozon.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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