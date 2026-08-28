ЛНР частично обесточена из-за атак ВСУ. Перебои со светом возникли и в ДНР

ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками по энергетическому комплексу Луганской народной республики в ночь на пятницу, 28 августа. Ряд муниципалитетов остались без электроснабжения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Какие именно, он не уточнил.

По словам главы республики, медицинские и социально значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания.

Угроза повторной атаки сохраняется, что осложняет процесс ремонтных работ. «Наши энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение. Все силы и ресурсы направлены на стабилизацию ситуации», – написал Пасечник в «Максе».

От ночных ударов ВСУ по энергообъектам пострадала и соседняя ДНР. Глава правительства республики Андрей Чертков сообщил, что энергетики ведут восстановительные работы, несмотря на угрозу повторных атак.

«Делаем все возможное для возобновления подачи электричества и воды нашим жителям. Планируем к вечеру стабилизировать напряжение в сети. Пока же в отдельных городах и районах Республики возможны временные отключения и перебои со связью», – отметил Чертков.

В Донецке без света остались более 215 тыс. абонентов, сообщил глава города Алексей Кулемзин. В городе произошло отключение 738 трансформаторных подстанций.

Луганск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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