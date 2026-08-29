В Ростове-на-Дону 12-летняя девочка родила ребенка

В Ростове-на-Дону устанавливают все обстоятельства беременности и родов 12-летней девочки. Ранее СМИ сообщали, что в ОПЦ успешно приняли роды у школьницы. После этого всю информацию главный врач перинатального центра Максим Уманский передал в компетентные органы.

В Минздраве Ростовской области ТАСС сообщили, что сведения о ребенке, семье, диагнозах и обстоятельствах, связанных с несовершеннолетними, не подлежат разглашению. В оперативных службах Запорожской области ТАСС уточнили, что ученица шестого класса ранее встала на учет по беременности в женской консультации, так и удалось установить факт случившегося.

По предварительным данным, в августе и ноябре 2025 года между девочкой и ее 15-летним братом произошли два добровольных половых акта без насилия и контрацепции. Об этом они никому не рассказывали, беременность обнаружили в мае 2026 года, когда мать заметила изменения фигуры и отвела дочь к гинекологу. В полицию женщина не обратилась из-за страха ответственности.

Там отметили, что ранее на учете девочка не состояла и характеризуется положительно. Ребенок воспитывается в многодетной семье, однако ее отец в свидетельство о рождении не вписан и участия в воспитании не принимает. В отношении ее брата правоохранители усматривают признаки преступления по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), проводится проверка, также решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Ростов-на-Дону, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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