В Ростовской области после налета беспилотников пострадали 7 человек

В Ростовской области после массированной атаки беспилотников пострадали семь человек. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в Ростове-на-Дону госпитализированы четыре человека: двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии, отметил Слюсарт. В Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека.

После налета вражеских беспилотников два многоквартирных дома в Ростове-на-Дону получили повреждения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

На месте происшествия работают экстренные службы. Ведется эвакуация жителей. Развернут временный пункт размещения. Людям оказывают необходимую помощь. На месте дежурят бригады скорой помощи.

Кроме того, обломки БПЛА обнаружены на территории складских помещений. Также отмечается, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесополосе. Ведется ликвидация пожара.

Ростов-на-Дону, Елена Васильева