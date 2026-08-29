Над территорией России сбито и перехвачено 313 беспилотников ВСУ

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО над территорией России перехвачены и уничтожены 313 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, вражеские беспилотники уничтожались над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым, республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Москва, Елена Васильева

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