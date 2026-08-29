В Белгородской области после атак ВСУ трое погибли и 9 пострадали

Три человека погибли и 9 получили ранения в Белгородской области после атак ВСУ.

Как сообщает региональный оперштаб, в Шебекине после обстрела частного сектора погибли женщина и двое мужчин. Ещё восемь жителей получили ранения, им оказывается медпомощь. Состояние трез пострадавших оценивается как тяжелое.

Как сообщают власти, несколько FPV-дронов повредили частный дом, КамАЗ и спецтехнику, перебита линия электропередачи. После ещё одного удара загорелся неэксплуатируемый гараж.

В посёлке Пятницкое Волоконовского округа беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина получил множественные осколочные ранения, ему оказывают медпомощь. Также беспилотники ударили по Ракитному, Разумному и селу Глотово. Повреждены несколько автомобилей и грузовик, а также кровля одного частного дома.

Белгород, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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