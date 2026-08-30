За ночь в небе России сбито и подавлено 494 беспилотника

Вооруженные Силы России в течение прошедшей ночи с 20.00 мск 29 августа до 8.00 мск 30 августа дежурными силами ПВО нейтрализовали 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, ликвидация и подавление БПЛА происходило в небе над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
Москва, Елена Васильева
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