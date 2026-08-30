У берегов Северного Кипра тонет паром с людьми, есть жертвы

Паром с 267 пасажирами и членами экипажа на борту затонул в это воскресенье у побережья северной части Кипра, сообщает администрация самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра. По предварительным данным, погибло 7 человек.

Посол Турции в Никосии Али Мурат Басчери также подтвердил, что погибшие в результате ЧП есть, но сколько – не сказал. Дипломат заверил, что «подавляющее большинство из 259 пассажиров были спасены». «Паром, перевернувшийся у побережья Гирне, он уходит под воду, спасательная операция продолжается», – сказал Эрхан Арикли, отвечающий за общественные работы и транспорт.

Видео, транслируемые турецкими телеканалами, показывают, что лодка частично погружена в воду, на море волнение. Причины кораблекрушения неизвестны. Однако накануне и сегодня на Кипре был объявлен оранжевый уровень равности из-за сильного шторма.

На видео с места также видно, что эвакуированные пассажиры, явно шокированные, все как один носят оранжевые спасательные жилеты. На кадрах с места также можно увидеть много спасательных машин и вертолетов, стоящих на земле. «Были сделаны все необходимые приготовления, чтобы обеспечить быстрое вмешательство служб экстренной помощи и здравоохранения», – говорится в заявлении местного Минздрава.

Никосия, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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