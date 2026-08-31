Обвал на золотом руднике в Хабаровском крае унес жизнь рабочего, еще двое ранены

На руднике в Хабаровском крае один рабочий погиб и двое пострадали при обрушении горной породы. Возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло в ночь на 31 августа на руднике в районе имени Полины Осипенко, где разрабатывается золоторудное месторождение Албазино. Горная порода обрушилась на горизонте 175 метров, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. В ходе поисково-спасательных работ, организованных сотрудниками предприятия и горноспасателями МЧС, обнаружены двое пострадавших рабочих. Их доставили в медпункт предприятия, где оказали первую помощь. Один из пострадавших транспортирован в больницу в Комсомольск-на-Амуре. Третий работник погиб. Его тело извлекли из-под завала.

Региональное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего на руднике. Расследование ведется по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Хабаровск, Наталья Петрова