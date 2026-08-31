В Польше на заводе по производству дронов для Украины произошел пожар

В польском городе Скаржиско-Каменна произошел пожар на предприятии по производству беспилотников. Ее продукция поставляется в том числе для нужд украинской армии. Правоохранительные органы и спецслужбы расследуют инцидент, не исключается версия умышленного поджога.

Происшествие случилось на заводе крупнейшей частной оружейной компании в Польше WB Electronics. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщил представитель государственной пожарной стражи Рафал Мацейчак, передает РИА «Новости». По его словам, тушение длилось менее двух часов. Пожарным отключили электропитание в одном из производственных зданий и задействовали систему дымоудаления.

Представитель местной полиции Анна Славиньская заявила, что правоохранители работают на месте происшествия, в качестве одной из возможных причин возгорания рассматривается поджог.

К расследованию инцидента подключились польские спецслужбы, которые относятся к произошедшему очень серьезно, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.

Варшава, Наталья Петрова

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