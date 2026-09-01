Школьница напала с ножом на учителя перед праздничной линейкой

ЧП случилось в одной из школ Красноярского края 1 сентября перед праздничной линейкой: ученица 7 класса напала с ножом на учительницу физики.

Инцидент произошел в школе №2 города Канска. Школьница распылила в педагога газ из баллончика, после чего попыталась ударить ее ножом, передает РЕН ТВ. По данным местного издания ngs24.ru, семиклассница также подожгла дверь в классе. Нападавшую остановила мать одного из учеников – женщина вытолкнула ученицу в коридор.

Канал Baza уточняет, что учительница серьезных травм не получила, школьница задержана.

На месте происшествия работают полицейские и следователи. Праздничная линейка в школе отменена.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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