В Петербурге пассажирке автобуса прямо в салоне прилетела в голову деталь от колеса

В Санкт-Петербурге пассажирке автобуса прямо в салоне прилетала в голову деталь от колеса.

Как сообщает «КП-Петербург», инцидент случился во время движения на пересечении Революции и Энергетиков. У автобуса сорвало пластиковую крышку колесного лючка, и она влетела в салон, задев одну из пассажирок.

По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, после чего в салоне появился дым. Перепуганные пассажиры заволновались, а одна из женщин схватилась за голову. Водитель оперативно отреагировала на происходящее: немедленно остановила автобус, открыла двери и высадила всех людей. Пострадавшая девушка вышла из салона самостоятельно, без посторонней помощи.

«Из-за повреждения колеса сорвало пластиковую крышку технологического лючка, которая задела пассажирку», – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе компании-перевозчика.

Причины, по которым крышка сорвалась, и все обстоятельства происшествия уточняются специалистами.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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