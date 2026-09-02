В Омске пенсионерка украла 1400 лотерейных билетов, а выиграла всего 2 тысячи

В Омске суд вынес приговор 78-летней местной жительнице. Пенсионерка регулярно воровала лотерейные билеты из киоска, в котором сама же и работала.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, обвиняемая на протяжении двух лет похищала лотерейные билеты. Общая сумма ущерба составила 337 тысяч рублей. Всего женина украла 1400 билетиков, но выиграла всего 2 тысячи.

Недостачу обнаружил владелец киоска во время ревизии, после чего обратился в полицию. Пенсионерка полностью признала свою вину и частично возместила ущерб, вернув 17 тысяч рублей.

Суд назначил пенсионерке наказание в виде одного года лишения свободы условно и обязал вернуть владельцу киоска 320 тысяч рублей в качестве компенсации понесенного ущерба.

Омск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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