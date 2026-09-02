Замаскированную под пачку денег бомбу нашли в Минводах

В Кавказских Минеральных Водах обнаружили пачку банкнот со взрывным устройством. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Замечена лежащая на улице «пачка банкнот», которая возможно является замаскированным взрывным устройством. Сейчас его обезвреживают. Спецслужбы и правоохранители проводят необходимую работу», – написал он в «Максе».

Глава региона призвал местных жителей быть бдительными и предупредить своих детей о опасности, которую могут представлять бесхозные предметы.

При обнаружении подозрительных предметов следует сразу сообщить в полицию, добавил Владимиров.

Ставрополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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