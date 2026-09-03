В лесу у Енисея медведь растерзал двух женщин

Медведь напал на двух женщин, которые пошли за грибами в лес в Красноярском крае. Пострадавшие скончались от полученных травм.

Трагедия произошла в окрестностях поселка Подтесово Енисейского муниципального округа. Две местные жительницы ушли за грибами 31 августа и домой не вернулись. В полицию с заявлением о пропаже обратились родственники.

«В ходе поисковых мероприятий 2 сентября 2026 года тела женщин обнаружены волонтерами в лесном массиве на расстоянии 3-4 км от поселка Подтесово», – сообщили в региональном управлении СКР.

По данному факту Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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