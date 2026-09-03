Два жителя Сибири похитили у бойцов СВО более 6 млн рублей

В Новосибирской области задержали двоих подозреваемых в хищении выплат участников специальной военной операции. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным следствия, злоумышленники убедили молодых людей заключить контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне СВО. При этом деньги поступали на банковские карты, которые фигуранты оформили по доверенности.
В результате подозреваемые присвоили 6 млн рублей, предназначенные военнослужащим.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.
Сибирь, Зоя Осколкова
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