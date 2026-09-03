Офицера ВКС пытались застрелить в Энгельсе – возбуждено дело о покушении на убийство

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на жизнь военнослужащего в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, пострадавший госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь.

Нападение на военного расследуется по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия» УК России.

Следователи устанавливают полную картину произошедшего и лиц, причастных к преступлению. На месте изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

Канал Mash сообщает, что неизвестный стрелял в офицера Воздушно-космических сил. Покушение на военнослужащего произошло сегодня утром в поселке Пробуждение. Преступник подъехал на мотоцикле к дому военного. Лицо стрелка скрывал мотоциклетный шлем. Увидев офицера, неизвестный открыл огонь. Военнослужащий получил два ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его водитель также был ранен. Он смог спрятаться, а потом вызвал скорую помощь.

Саратов, Наталья Петрова