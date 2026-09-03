Украинский дрон убил катавшуюся на велосипеде 14-летнюю девочку

В Луганской народной республике украинский дрон прицельно ударил по катавшейся на велосипеде 14-летней девочке. В результате атаки школьница погибла. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Тяжелые сутки для нашей республики: погибли два человека, среди них ребенок, ранены подросток и девять взрослых... Трагедия произошла в Новопсковском муниципальном округе. Неонацисты прицельно ударили по 14-летней девочке, которая ехала на велосипеде. Она погибла на месте», – написал глава региона в «Максе».

По его данным, в Первомайске 31-летний мужчина получил тяжелые ранения при ударе вражеского дрона по легковому автомобилю. Медики боролись за его жизнь, но спасти пострадавшего не удалось. Еще два находившихся в машине человека были ранены – 17-летний подросток и его мать.

Пасечник уточнил, что за сутки под огонь ВСУ попали 12 муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, жилые дома и объекты коммунальной инфраструктуры.

Луганск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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