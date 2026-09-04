Под Красноярском обезвредили агрессивного медведя, вышедшего к школе

В поселке городского типа Емельяново под Красноярском сотрудники полиции застрелили агрессивного медведя, который вышел к средней школе №2. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По информации правоохранителей, на глазах очевидцев зверь проявлял агрессию к собаке и разгромил несколько палисадников. Прибывший наряд ДПС обнаружил медведя, бежавшего по центральной улице поселка. В связи с угрозой для местных жителей полицейские применили автоматическое оружие и обезвредили хищника.

В Красноярском крае накануне полицейские застрелили медведя, который залез в палисадник жилого дома в селе Пировское и пытался проникнуть непосредственно в дом. Еще один медведь напал на двух женщин, которые пошли за грибами в лес в окрестностях поселка Подтесово Енисейского округа. Пострадавшие скончались от полученных травм.

2 сентября в Красноярске ввели режим повышенной готовности для служб города из-за участившихся выходов медведей к людям.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube