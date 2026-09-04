ВСУ ночью атаковали дронами Сочи и Сириус, горит нефтебаза

В результате ночной массированной атаки украинских беспилотников на Сочи и федеральную территорию «Сириус» начался пожар на территории нефтебазы. Повреждения получили несколько жилых домов и зданий, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Уточняется, что в жилых домах и зданиях повреждено остекление. «В отдельных случаях произошли возгорания, которые оперативно потушили», – говорится в сообщении.

Также пострадала местная нефтебаза, где возник пожар.

Обломки дронов находят по разным адресам. По предварительным данным, пострадавших нет. На местах обнаружения фрагментов БПЛА работают оперативные и специальные службы.

Угроза атаки БПЛА была объявлена в Сочи и Сириусе около 00:40 мск. Режим воздушной опасности действовал на протяжении почти семи часов. Глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин попросил местных жителей отказаться от поездок на личном транспорте пока работает уборочная техника и специальные службы.

В аэропорту Сочи с 21:30 мск четверга действуют ограничения на полеты.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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