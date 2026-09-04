В Дагестане студент колледжа пырнул однокурсника ножом

В Дагестане один из студентов колледжа напал с ножом на однокурсника. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в образовательно учреждении в Кизляре. По данным канала «База», 18-летний студент пришел на пары и сел на свободное место, его 16-летний однокурсник попросил пересесть за другую парту. Тогда старший достал нож и пырнул подростка в живот.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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