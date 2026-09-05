В страшном лобовом ДТП в Кузбассе погибли трое взрослых и ребенок

В Кемеровской области в лобовом столкновении легковых автомобилей погибли четыре человека, включая ребенка, еще трое несовершеннолетних пострадали. Возбуждено уголовное дело. Следователи и сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

Авария произошла на 23 км автодороги Панфилово – Плотниково в Промышленновском муниципальном округе. По информации регионального полицейского главка, 59-летний водитель автомобиля Toyota Corona выехал на полосу встречного движения», нарушив требования сплошной линии разметки, и столкнулся с ВАЗ-21112 под управлением 25-летнего мужчины. В результате столкновения на месте погибли оба водителя и два пассажира отечественной легковушки, в том числе трехлетний ребенок. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили трое 15-летних пассажиров ВАЗа.

В региональном центре медицины катастроф РИА «Новости» уточнили, что все три пострадавшие девочки-подростки находятся в тяжелом состоянии.

Полицейские выяснили, что водитель отечественного автомобиля не имел права управления транспортными средствами. Оба водителя и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Также установлено, что погибший ребенок перевозился на руках без использования детского удерживающего устройства.

Следственный комитет по факту гибели людей в ДТП возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Кемерово, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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