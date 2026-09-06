Легковушки лоб в лоб столкнулись на кубанской трассе – погибли 4 человека

Четыре человека погибли и один пострадал в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Калининском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого глава МВД России.

ДТП произошло минувшей ночью на автодороге между станицами Калининская и Новотитаровская.

По данным правоохранителей, 19-летняя водитель автомобиля «Лада Приора» выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с Renault.

В результате аварии погибли водитель «Лады», а также водитель и два пассажира иномарки. Травмы различной степени тяжести получила 15-летняя пассажирка отечественного автомобиля, ее госпитализировали.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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