11 альпинистов погибли под лавиной в Кабардино-Балкарии, шесть пропали

После схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии погибли 11 альпинистов, судьба еще шести остается неизвестной. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Ранее СМИ информировали о семи погибших.

По уточненной информации МЧС, всего в попавшей под лавину группе альпинистов было 33 человека. «10 человек спустились самостоятельно, шесть альпинистов пострадали и доставлены в медицинские учреждения», – уточнили в ведомстве.

В поисковой операции задействованы 56 спасателей. После улучшения погодных условий к поиску пропавших альпинистов планируется привлечь борт МИ-8 МЧС и вертолет коммерческой организации.

Лавина сошла вечером 6 сентября с горы Мижирги на Безенгийское ущелье. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Первоначально МЧС сообщало о двух погибших и 10 пропавших без вести альпинистах.

Нальчик, Наталья Петрова