14-летний школьник умер во время урока в Нижегородской области

В Нижегородской области школьник скончался на уроке физической культуры, сообщил глава минобра региона Михаил Пучков в среду, 9 сентября.
«Вчера в Городце произошла трагедия – погиб ученик одной из школ», – написал он в своем канале в «Максе».
По данным Пучкова, мальчику стало плохо на уроке физкультуры во время разминки и легкого бега. Школьник внезапно потерял сознание, проводились реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.
Министр отметил, что педколлектив в этой ситуации действовал профессионально. Школьная медсестра оказала первую помощь, а замдиректора вызвал бригаду скорой помощи, которая прибыла через 7 минут после вызова. Несмотря на предпринятые реанимационные действия, ученик умер.
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летнего школьника. Чтобы установить точную причину смерти подростка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование обстоятельств смерти школьника.
Нижний Новгород, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»