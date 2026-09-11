В Пермском крае и Самарской области отражают атаку дронов ВСУ

Силы противоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников в Пермском крае. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщило краевое министерство территориальной безопасности.

Местных жителей просят не приближаться к обломкам беспилотников, а также не снимать и не выкладывать в соцсети работу ПВО.

В Перми воюют сирены, в ряде районов города жителей оповещают об опасности через громкоговорители.

Под атаку БПЛА ВСУ утром также попала Самарская область. «Враг ведет атаку на регион средствами БПЛА. Военные и мобильные огневые группы делают все возможное, чтобы защитить людей и инфраструктуру», – написал губернатор Вячеслав Федорищев в «Максе». Он призвал жителей быть бдительными и осторожными, соблюдать необходимые меры безопасности. «Не снимайте и не публикуйте видео, фото пролетов БПЛА, последствий атаки», – добавил глава региона.

В аэропортах Перми и Самары на фоне налета дронов введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Пермь, Самара, Наталья Петрова