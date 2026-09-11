Беспилотник ударил по зданию избиркома в Самарской области

Беспилотник утром 11 сентября попал в здание в Самарской области, где находятся территориальный избирком и комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы». Пострадавших нет, бюллетени не повреждены. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии.

По ее словам, в результате удара разрушена часть здания, обрушились стены между кабинетами, повреждены межкомнатные двери и выбито остекление.

«Слава богу, 5 утра никого не было, жертв нет», – уточнила глава ЦИК.

Памфилова заявила, что Киев пытается сорвать российские выборы. «Стараются ребята. Сами-то выборы не проводят, боятся, и наши хотят сорвать», – сказала она (цитата по РИА «Новости»). Руководитель ЦИК допустила, что Киев пойдет на новые провокации. По ее словам, «киевские детоубийцы, с которыми обнимается вся Европа», еще проявят себя во время выборов, «поэтому мы должны быть готовы». «Слава Богу, нервы у нас крепкие», – отметила Памфилова.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате утренней атаки дронов ВСУ на регион пострадал один человеке, его госпитализировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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