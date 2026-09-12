В Архангельской области в аварии с автобусом погибли 12 человек

В Архангельской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, погибли 12 человек, еще восемь пострадали. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела.

ДТП произошло в пятницу вечером на 1180 км автодороги «М-8 Холмогоры» на границе Холмогорского и Приморского округов. Пассажирский микроавтобус выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с лесовозом и легковым автомобилем.

В результате аварии 12 человек погибли, в том числе ребенок, еще восемь были госпитализированы. По данным областного минздрава, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, остальные – в тяжелом.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по факту дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге М-8 возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), и по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», – сообщили в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские, автотехническая, трасологическая и иные судебные экспертизы.

Архангельск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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