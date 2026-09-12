В Улан-Удэ из-за медведей закрыли туристические тропы

В Улан-Удэ закрыли туристические тропы из-за участившихся выходов медведей. Об этом сообщает МБУ «Городское зеленое строительство».

«В связи с участившимися случаями выхода медведей к границам населенных пунктов и вблизи лесных территорий... организованные туристические тропы и экологические маршруты временно закрыты для посещения», – говорится в сообщении.

Ограничение введено в целях безопасности, подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что из-за выходов медведей в населенные пункты в республике введены ограничения на проведение детских мероприятий в лесной зоне. Также закрыты для посещения особо охраняемые природные территории (ООПТ) Бурятии.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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