В Пермском крае в аварии с автобусом пострадали более 20 человек

В Пермском крае автобус с пассажирами попал в аварию, в результате более 20 человек получили травмы, один из них скончался. Правоохранительные органы проводят проверку.

ДТП произошло на трассе в районе поселка Челва. По предварительным данным, у легкового автомобиля лопнуло колесо, он вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. Транспорт от удара съехал в кювет.

По данным краевой прокуратуры, в автобусе было 44 человека. Водитель легковушки погиб на месте. 11 пострадавших пассажиров автобуса направлены на госпитализацию, еще девять, в том числе один ребенок, от госпитализации отказались.

По факту аварии Следственный комитет проводит проверку.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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