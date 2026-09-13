В Нижнекамске во время налета дронов погибли два человека

В Нижнекамске во время налета беспилотников восемь человек получили ранения, двое из них погибли. Об этом сообщил глава города Радмир Беляев.

«Сегодня ранним утром наш город в очередной раз подвергся атаке БПЛА. К сожалению, под удар попали мирные жители, которые спали ранним утром дома. В результате атаки на жилой дом есть четверо пострадавших. Им оказывается медицинская помощь», – сообщил мэр.

Один из дронов попал в дерево рядом с автомобилем. В машине два человека погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Кроме того, на одном из предприятий произошло возгорание. На месте работают пожарные службы, производственный процесс не остановлен.

Нижнекамск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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