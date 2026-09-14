В Иркутской области медведь убил пенсионера-грибника

В Иркутской области медведь убил пенсионера.

Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, трагический инцидент произошел в Киренском районе. Пенсионер из села Алымовка отправился за грибами, но вовремя не вернулся домой. Была развернула поисковая операция, в ходе прочесывания леса родственники и охотники обнаружили мотоцикл пропавшего мужчины на лесной дороге, а неподалеку – тело и медведя.

Сообщается, что медведя-людоеда охотники застрелили.

Ранее «Новый День» сообщал, почему медведи стали так часто выходить к людям и, в том числе, заходить в населенные пункты – виноват неурожай ягод и орехов. Пищу хищникам приходится искать в других местах, в том числе там, где живут люди.

Иркутск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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