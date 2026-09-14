В Новосибирской области охотник случайно застрелил человека в кустах

В Новосибирской области охотник случайно убил человека, приняв его за добычу.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, трагический инцидент случился вечером 12 сентября. 47-летний мужчина находился на охоте в пяти км от села Карасево Болотнинского района. Заметив шевеление в кусах, подозреваемый выстрелил в ту сторону. Думая, что там находится добыча. Между тем, в кустах находился человек. Пострадавший – 42-летний мужчина – скончался от огнестрельного ранения в больнице, куда был госпитализирован.

Болотнинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Новосибирск, Елена Васильева