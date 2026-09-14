В тайской Паттайе избили и ограбили туриста из России

Российский турист подвергся нападению в тайской Паттайе. Трое неизвестных на мотоцикле избили 42-летнего мужчину и украли у него сумку с деньгами и документами. Об этом сообщает газета The Pattaya News со ссылкой на полицию.
Россиянин получил травмы в результате избиения. После нападения спасатели оказали пострадавшему первую помощь и доставили в ближайшую больницу.
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 14 сентября, на улице Сой 9 Тхаппрая. По словам свидетеля происшествия, на российского туриста напали тайцы. Один из них ударил мужчину ногой по лицу и вырвал у него сумку, а двое других ждали на мотоцикле. Затем троица скрылась на мотоцикле.
По информации издания, в похищенной сумке пострадавшего находились около 1000 батов наличными, документы и банковские карты.
Сейчас полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выйти на след преступников.
Паттайя, Наталья Петрова