В Башкирии перевернулась машина скорой помощи, пострадали пять человек

В Башкирии произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легковушки. В результате пострадали пять человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в городе Октябрьском, на пересечении улиц Ленина и Кортунова. Автомобиль скорой помощи, двигавшийся с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, на перекрестке столкнулся с легковушкой. От удара машина скорой упала на бок и проехалась несколько метров по дороге.

В момент ДТП в карете скорой помощи находились пять человек: водитель, двое фельдшеров, пациент и сопровождающий. По предварительной информации, все они пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Причины аварии устанавливаются.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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