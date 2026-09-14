Польские военные обнаружили в Балтийском море упавший беспилотник. Об этом сообщил министр обороны Польши Косиняк-Камыш в своих соцсетях. Неизвестный дрон нашли в районе пляжа в населенном пункте Русиново под Ярославцем.

Военнослужащие подняли летательный аппарат из воды и доставили на берег. Сейчас на месте работают экстренные службы. При этом глава польского Минобороны поспешил бездоказательно заявить, что это мог быть военный беспилотник российского происхождения, передает ТАСС.

По данным ряда польских СМИ, рядом с местом обнаружения дрона находится центральный полигон ВВС Польши.

В последние годы власти европейских стран периодически сообщают о падении беспилотников на своей территории, после чего следуют обвинения в адрес России, которые не снимаются даже в тех случаях, когда позднее выясняется, что БПЛА принадлежали Украине. Ряд стран также предпринимали односторонние демарши в отношении Москвы, включая высылку дипломатов, на что Россия давала зеркальный ответ.

Варшава, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube