На Алтае отец избил двухлетнего сына до комы

В городе Рубцовске Алтайского края двухлетний мальчик впал в кому после того, как его избил отец. Родителя задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, 13 сентября в своем доме 28-летний фигурант, недовольный плачем своего двухлетнего сына, с силой бросил ребенка на пол и нанес несколько ударов ногами по голове. Мальчик получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где впал в кому.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Барнаул, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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